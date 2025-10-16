Geraldo Alckmin está em Nova Délhi para rodada de negociaçõesValter Campanato/Agência Brasil
MDIC: Mercosul e Índia lançam negociações para ampliar Acordo de Preferência Comercial
Próximo passo da iniciativa deve ser o estabelecimento de diálogo técnico entre as partes, incluindo a realização de uma reunião do Comitê de Administração Conjunta
Mauro Vieira e Marco Rubio se reúnem por cerca de uma hora na Casa Branca
O encontro foi o primeiro desde a conversa entre os presidentes do Brasil e EUA por telefone
Senado ouve trabalhadores sobre aumento da faixa de isenção do IR
Todos defendem que medida faz justiça social
Para Abiec, EUA devem retomar compra de carne brasileira com revisão de tarifa
Estados Unidos atravessam o menor ciclo pecuário em 75 anos, com cerca de 80 milhões de cabeças de gado
Diretor diz que taxa neutra do BC não lida com eventos únicos; é estrutural
Nilton David cita precatórios e tributação de offshores como eventos que distorceram a leitura da Selic
STF julga desoneração da folha nesta sexta-feira e governo espera resolver buraco fiscal do IOF
Segundo a AGU, impacto nas contas públicas é de R$ 20,23 bilhões em 2025
