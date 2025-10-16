Programa Reforma Casa Brasil, que ofertará crédito facilitado e apoio técnico para reformas e melhorias em moradias - Divulgação

Programa Reforma Casa Brasil, que ofertará crédito facilitado e apoio técnico para reformas e melhorias em moradiasDivulgação

Publicado 16/10/2025 22:20

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança na segunda-feira (20), o Programa Reforma Casa Brasil, que ofertará crédito facilitado e apoio técnico para reformas e melhorias em moradias, conforme informou nesta quinta-feira (16), a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom). O evento está marcado para as 15h30 e será realizado no Palácio do Planalto. Como adiantou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), serão, ao todo, R$ 40 bilhões de crédito habitacional no programa.

O novo programa do governo é voltado para famílias que já têm casa própria, mas enfrentam problemas estruturais e de adequação Entre os exemplos citados pelo governo estão "telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação".

Segundo a Secom, R$ 30 bilhões do crédito habitacional virão do Fundo Social e beneficiarão famílias que ganham até R$ 9,6 mil. Outros R$ 10 bilhões são provenientes da Caixa Econômica Federal, por meio de Letras de Crédito Imobiliário (LCI), e serão voltados para famílias com rendas superiores a R$ 9,6 mil

A meta inicial do governo, segundo a Secom, é atingir 1,5 milhão de contratações. O Reforma Casa Brasil foi elaborado pelos ministérios das Cidades e da Fazenda, em parceria com a Caixa.