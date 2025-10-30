Em agosto, o rombo havia sido de R$ 15,564 bilhões - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 30/10/2025 11:29

As contas do Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) tiveram déficit primário de R$ 14,497 bilhões em setembro, informou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira (30). Em agosto, o rombo havia sido de R$ 15,564 bilhões.

O déficit foi menos intenso que a mediana das previsões da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava déficit primário de R$ 15,0 bilhões. Todas as estimativas do mercado financeiro eram negativas, de R$ 16,0 bilhões a R$ 3,0 bilhões.

O resultado de setembro representa o maior déficit para o mês desde 2020, quando, em meio à pandemia de covid-19, as contas públicas tiveram rombo de R$ 103,927 bilhões. Em setembro de 2024, as contas do Governo Central ficaram negativas em R$ 5,438 bilhões, em valores reais, sem correção pela inflação.

As despesas do Governo Central tiveram alta real de 5,7% em setembro, frente ao mesmo mês de 2024. A receita total cresceu 2,7% na mesma base de comparação.

Acumulado

De janeiro a setembro de 2025, o Governo Central teve déficit primário de R$ 100,385 bilhões - o melhor para o período desde 2022, quando houve superávit de R$ 37,668 bilhões, em números corrigidos pelo IPCA. No mesmo período de 2024, o resultado era negativo em R$ 103,573 bilhões, sem correção pelo IPCA. As despesas têm alta real de 2,8% no acumulado do ano, até setembro, e as receitas totais, de 3,8%.

No acumulado de 12 meses até setembro, o déficit primário do Governo Central somou R$ 35,6 bilhões, o equivalente a 0,32% do Produto Interno Bruto (PIB). As despesas obrigatórias somam 17,25% do PIB, e as discricionárias, 1,49%.

A meta fiscal de 2025 é de déficit zero, com tolerância de 0,25% do PIB para mais ou para menos.

No último Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, o governo previa atingir um rombo de R$ 30,2 bilhões nas contas públicas. O limite inferior da meta é um déficit de R$ 31 bilhões. O limite de despesas para 2025 é fixo em R$ 2,249 trilhões neste ano.

Aberturas

As contas do Tesouro Nacional - incluindo o Banco Central - registraram um superávit primário de R$ 6,412 bilhões em setembro, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo órgão. Em 2025, o superávit primário acumulado até setembro nas contas do Tesouro Nacional (com BC) foi de R$ 185,884 bilhões.

Já o resultado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi deficitário em R$ 20,910 bilhões no nono mês do ano. No acumulado até setembro de 2025, o resultado foi negativo em R$ 286,268 bilhões.

As contas apenas do Banco Central tiveram déficit de R$ 88 milhões em setembro e déficit de R$ 523 milhões no acumulado nestes nove meses.