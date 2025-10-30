O Spark EUV é um SUV compacto 100% elétrico - GM/Divulgação

Publicado 30/10/2025 14:44

A General Motors e a Uber anunciam parceria estratégica para facilitar o acesso de motoristas parceiros a veículos elétricos no Brasil. A iniciativa permitirá que motoristas que utilizam a plataforma adquiram o Chevrolet Spark EUV, o novo SUV compacto 100% elétrico da marca, com desconto de até 10% ou financiamento com taxa a partir de 0% ao mês. Além disso, a Uber oferecerá um cashback de até R$ 6.840 para os 300 primeiros compradores do modelo.

Com o Spark EUV, as duas empresas esperam colocar entre 300 e 500 novos veículos elétricos em operação até o fim deste ano, com projeção de atingir aproximadamente 2,5 mil unidades ao longo de 2026.

O anúncio acontece em um momento em que o país volta os olhos para uma agenda intensa de eventos voltados à sustentabilidade, como a COP30, a Cúpula do C40 e o Earthshot Prize, reforçando o papel das cidades e do setor privado na transição energética.

