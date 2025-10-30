No acumulado de 12 meses, os números do Caged mostram 1.439.904 contratações líquidasReprodução
O resultado de setembro ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava um saldo positivo de 169.000 novas vagas. As expectativas para esta leitura variavam de 130.000 a 247.975 postos celetistas.
O saldo do mês é menor do que o observado em setembro de 2024, quando foram criados 247.818 novos postos de trabalho, considerando a série com ajustes. O Caged registrou 2.292.492 admissões e 2.079.490 demissões em setembro deste ano.
O saldo de janeiro a setembro é positivo em 1.716.600 postos formais, 3,6% maior do que o observado no mesmo período de 2024, quando foram criados 1.742.664 novos empregos formais.
No acumulado de 12 meses (de outubro de 2024 a setembro de 2025), os números mostram 1.439.904 contratações líquidas, menor que o saldo observado no período de outubro de 2023 a setembro de 2024, de 1.851.901 vagas.
Em setembro, as 27 unidades federativas registraram saldos positivos. Tiveram maior saldo São Paulo (49.052 vagas), Rio de Janeiro (16.009) e Pernambuco (15.602).
Os menores saldos foram registrados em Roraima (295), Amapá (735) e Acre (845).
O salário médio real de admissão foi de R$ 2.286,34, uma diminuição de R$ 20,61 (-0,9%) em relação a agosto de 2025 (R$ 2 306,94).
Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, o aumento foi de R$ 17,35 (+0,8%).
