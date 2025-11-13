Somente em outubro, o Rio de Janeiro recebeu 164 mil turistas estrangeiros - Embratur/Divulgação

Somente em outubro, o Rio de Janeiro recebeu 164 mil turistas estrangeirosEmbratur/Divulgação

Publicado 13/11/2025 14:37

O Rio de Janeiro bateu mais um recorde de entradas de turistas estrangeiros nos primeiros 10 meses deste ano. Com mais de 1,7 milhão de turistas internacionais, o Estado registrou um aumento de 49% no número de estrangeiros entre janeiro e outubro deste ano, no comparativo com o mesmo período de 2024, quando 1,2 milhão de visitantes do exterior haviam chegado.

Somente em outubro, mais de 164 mil viajantes internacionais chegaram ao Rio, o que representa um aumento de 26,61% em comparação com o mesmo mês de 2024, quando entraram pelos aeroportos locais cerca de 130 mil pessoas vindas do exterior. Os dados são da Embratur com o Ministério do Turismo (MTur) e a Polícia Federal (PF).

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, os números destacam a importância do Rio de Janeiro para o turismo internacional. “O Rio está mostrando para o mundo que é muito mais do que beleza. Estamos apresentando o estado com toda sua riqueza, no que diz respeito ao ecoturismo, à cultura de periferia, ao afroturismo, além de seu interior com muito charme e autenticidade. O mundo está vendo tudo o que o estado tem a oferecer e querendo conhecer a fundo nossa cultura”, disse.

O Brasil está na moda

O Brasil está cada vez mais próximo da marca de 8 milhões de turistas internacionais. De janeiro a outubro deste ano, o país já soma 7.686.549 chegadas. O volume representa um aumento de 42,2% sobre o mesmo período de 2024, quando o registro ficou em 5.406.409, e já configura como o maior acumulado de visitantes estrangeiros para os primeiros dez meses registrado na série histórica.

Em outubro, o Brasil registrou 587.312 chegadas. O número representa um crescimento de 15,4% em comparação com o mesmo mês de 2024, quando o País recebeu 508 mil visitantes. É mais um recorde estabelecido na série histórica para o mês.

A Argentina segue na liderança como maior país emissor de turistas para o Brasil. Nos primeiros 10 meses de 2025, os destinos brasileiros registraram a chegada de quase 3 milhões de "hermanos", número 85,46% maior que no mesmo período de 2024.

O segundo lugar entre os maiores emissores fica com o Chile, com 661.850 entradas nos primeiros 10 meses de 2025. Em termos percentuais, o registro aponta um crescimento de 27,68%. Em terceiro lugar estão os Estados Unidos, com 614.348 chegadas e crescimento de 7,34%, seguido pelo Uruguai, com 453.633 turistas e 37,2% de aumento em relação ao período de janeiro a outubro de 2024, e em quinto, o Paraguai, com 421.886 desembarques, aumento de 14,2%.