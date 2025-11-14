Nilópolis é o município fluminense com maior valor médio do Bolsa FamíliaRoberta Aline/MDS
No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, 555,3 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância no Rio de Janeiro. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento para assegurar esse repasse no estado é de R$ 80,4 milhões.
O Bolsa Família prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 1 milhão de crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de 30,5 mil gestantes e 20,7 mil nutrizes no estado. Para esses pagamentos, o investimento supera R$ 51,8 milhões.
Beneficiários
Já Nilópolis é o município fluminense com maior valor médio de benefício: R$ 710,66. Em seguida aparecem São João de Meriti (R$ 707,72), Porto Real (R$ 707,47), Itaguaí (R$ 704,00) e Varre-Sai (R$ 701,62).
