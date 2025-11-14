Nilópolis é o município fluminense com maior valor médio do Bolsa Família - Roberta Aline/MDS

Publicado 14/11/2025 16:23





No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, 555,3 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância no Rio de Janeiro. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento para assegurar esse repasse no estado é de R$ 80,4 milhões.



O Bolsa Família prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 1 milhão de crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de 30,5 mil gestantes e 20,7 mil nutrizes no estado. Para esses pagamentos, o investimento supera R$ 51,8 milhões.



Beneficiários Um total de 1.422.356 famílias em todos os 92 municípios fluminenses estão contempladas em novembro com o Bolsa Família. Para isso, o investimento do governo federal no Estado supera R$ 965,4 milhões. O valor garante um benefício médio de R$ 681,03. O cronograma de pagamentos tem início nesta sexta-feira, 14, e segue até o dia 28, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

A capital Rio de Janeiro é o município com maior número de beneficiários no estado neste mês, com 446.423 famílias atendidas. Na sequência das cidades com maior número de famílias atendidas estão Nova Iguaçu (116.738), Duque de Caxias (94.330), Belford Roxo (67.356) e São Gonçalo (66.191).



Já Nilópolis é o município fluminense com maior valor médio de benefício: R$ 710,66. Em seguida aparecem São João de Meriti (R$ 707,72), Porto Real (R$ 707,47), Itaguaí (R$ 704,00) e Varre-Sai (R$ 701,62).

