Os selecionados para as vagas temporárias no Assaí têm chances de efetivaçãoReprodução

Publicado 14/11/2025 16:13

Estarão abertas até terça-feira, 18, as inscrições para vagas temporárias da rede atacadista Assaí. São com cerca de 60 oportunidades para atuação nas unidades de Macaé, Cabo Frio e Araruama. Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e são direcionadas para candidatos com mais de 18 anos e Ensino Médio completo.

O período de trabalho será de 24 de novembro a 24 de dezembro, com possibilidade de efetivação após o período vigente. Para a oportunidade, a Rede realizará a contratação de profissionais para os cargos de operador de caixa, repositor de mercearia e repositor de perecíveis. O processo seletivo será realizado apenas com etapas on-line. A empresa oferece remuneração compatível com o mercado.