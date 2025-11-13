Caixa divulgou o calendário de novembro para o pagamento do Bolsa Família - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 13/11/2025 19:11

A Caixa inicia nesta sexta-feira, 14, o pagamento do Programa Bolsa Família referente ao mês de novembro. As famílias que recebem seu benefício pelo Caixa Tem podem movimentar os recursos pelo aplicativo. O pagamento do benefício é realizado de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS). Ao todo cerca de 18,7 milhões de famílias recebem o Bolsa Família.



O pagamento referente ao mês de novembro será feito de forma antecipada para beneficiários do município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. O crédito será realizado no primeiro dia do calendário para todos os beneficiários, independentemente do número final do NIS. A medida foi adotada como resposta à devastação provocada pelo tornado que atingiu a cidade no dia 7.



Além de Rio Bonito do Iguaçu, o pagamento será realizado no primeiro dia do calendário para beneficiários de todo o estado do Acre e do Rio Grande do Sul, bem como de municípios selecionados nos estados do Amazonas, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e São Paulo e de outras cidades paranaenses, conforme decretos de situação de emergência provocados por condições climáticas.



Confira o calendário regular de pagamentos deste mês:

NIS final 1 - sexta-feira, 14;

Final 2 - segunda-feira, 17;

Final 3 - terça-feira, 18;

Final 4 - quarta-feira, 19

Final 5 - dia 21;

Final 6 - dia 24;

Final 7 - dia 25;

Final 8 - dia 26;

Final 9 - dia 27;

Final 0 - dia 28.