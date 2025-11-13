Caixa divulgou o calendário de novembro para o pagamento do Bolsa Família Foto Ascom/Divulgação
O pagamento referente ao mês de novembro será feito de forma antecipada para beneficiários do município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. O crédito será realizado no primeiro dia do calendário para todos os beneficiários, independentemente do número final do NIS. A medida foi adotada como resposta à devastação provocada pelo tornado que atingiu a cidade no dia 7.
Além de Rio Bonito do Iguaçu, o pagamento será realizado no primeiro dia do calendário para beneficiários de todo o estado do Acre e do Rio Grande do Sul, bem como de municípios selecionados nos estados do Amazonas, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e São Paulo e de outras cidades paranaenses, conforme decretos de situação de emergência provocados por condições climáticas.
Confira o calendário regular de pagamentos deste mês:
