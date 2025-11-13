Ministério da Fazenda também reduziu a projeção do IPCA para 2026Marcelo Camargo/Agência Brasil
Fazenda reduz projeção do IPCA de 2025 de 4,8% para 4,6%
Dado foi publicado no Boletim Macrofiscal, da Secretaria de Política Econômica
Produção de veículos recua 0,5% em outubro ante o mesmo mês de 2024, revela Anfavea
Vendas também registraram queda no período
Moody's eleva projeção de crescimento do PIB do Brasil em 2025 de 2% para 2,1%
Segundo a agência de classificação de risco, China continuará sendo um importante mercado para as exportações de commodities do País
Safra 2026 alcançará 332,7 milhões de toneladas e será 3,7% menor que a de 2025, diz IBGE
Projeções do IBGE apontam aumentos nas áreas cultivadas de milho, soja e trigo
Confiança da indústria sobe, mas pessimismo entre empresários completa 11 meses, diz CNI
Confederação aponta carga tributária, juros, demanda interna insuficiente e falta de mão de obra qualificada como os principais problemas enfrentados pelo setor
Vendas do comércio recuam 0,3% em setembro, aponta IBGE
Seis das oito atividades que integram o varejo registraram perdas
