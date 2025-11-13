Moody's elevou a projeção de crescimento do PIB brasileiro - Instagram/Reprodução

Moody's elevou a projeção de crescimento do PIB brasileiroInstagram/Reprodução

Publicado 13/11/2025 17:19

São Paulo - A Moody's elevou ligeiramente a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2025, de 2% para 2,1%. A instituição estima ainda crescimento de 2% para 2026 e 2027, com ajuda da diversificação doméstica e das exportações.

Segundo a agência de classificação de risco, a China continuará sendo um importante mercado para as exportações de commodities do Brasil.