Moody's eleva projeção de crescimento do PIB do Brasil em 2025 de 2% para 2,1%
Segundo a agência de classificação de risco, China continuará sendo um importante mercado para as exportações de commodities do País
Safra 2026 alcançará 332,7 milhões de toneladas e será 3,7% menor que a de 2025, diz IBGE
Projeções do IBGE apontam aumentos nas áreas cultivadas de milho, soja e trigo
Confiança da indústria sobe, mas pessimismo entre empresários completa 11 meses, diz CNI
Confederação aponta carga tributária, juros, demanda interna insuficiente e falta de mão de obra qualificada como os principais problemas enfrentados pelo setor
Vendas do comércio recuam 0,3% em setembro, aponta IBGE
Seis das oito atividades que integram o varejo registraram perdas
Empresa abre inscrições em programa de trainee offshore
Remuneração inicial é de R$ 11 mil
Com mais de 1,7 milhão de turistas estrangeiros em 10 meses, Rio bate recorde de chegadas em 2025
Entre janeiro e outubro, Estado registrou aumento de 49% no ingresso de visitantes de outros países em comparação com o mesmo período de 2024
