CNI divulgou o levantamento sobre a confiança da indústria nesta quinta-feiraDivulgação / CNI
Confiança da indústria sobe, mas pessimismo entre empresários completa 11 meses, diz CNI
Confederação aponta carga tributária, juros, demanda interna insuficiente e falta de mão de obra qualificada como os principais problemas enfrentados pelo setor
Confiança da indústria sobe, mas pessimismo entre empresários completa 11 meses, diz CNI
Confederação aponta carga tributária, juros, demanda interna insuficiente e falta de mão de obra qualificada como os principais problemas enfrentados pelo setor
Vendas do comércio recuam 0,3% em setembro, aponta IBGE
Seis das oito atividades que integram o varejo registraram perdas
Empresa abre inscrições em programa de trainee offshore
Remuneração inicial é de R$ 11 mil
Com mais de 1,7 milhão de turistas estrangeiros em 10 meses, Rio bate recorde de chegadas em 2025
Entre janeiro e outubro, Estado registrou aumento de 49% no ingresso de visitantes de outros países em comparação com o mesmo período de 2024
Lojas do Rio estão autorizadas a abrir nos feriados deste sábado e da próxima quinta-feira
Estabelecimentos devem ter o termo de adesão para trabalho, que é obrigatório
Setor de alimentação recebe positivamente as mudanças no vale-refeição
Decreto do presidente Lula muda as regras de utilização dos benefícios
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.