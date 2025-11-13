CNI divulgou o levantamento sobre a confiança da indústria nesta quinta-feira - Divulgação / CNI

Publicado 13/11/2025 16:57

Brasília - O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) cresceu 1,1 ponto em novembro, para 48,3 pontos, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira, 13, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Mesmo com o aumento, a especialista em Políticas e Indústria da CNI, Larissa Nocko, avalia que ainda é cedo para projetar a retomada da confiança empresarial. "Isso passa pela resolução ou diminuição de vários problemas relatados pelos empresários, como a alta carga tributária, os juros elevados, a demanda interna insuficiente e a falta de mão de obra qualificada", avalia.

Apesar de ser a terceira alta consecutiva do indicador, o dado ainda mostra pessimismo dos empresários industriais pelo 11º mês seguido. Isso porque o índice ficou abaixo dos 50 pontos. Pela metodologia da pesquisa, os índices variam de zero a 100 pontos, sendo que valores abaixo de 50 denotam pessimismo.

Segundo o levantamento, todos os componentes do Icei tiveram alta em novembro. "A falta de confiança perdeu força em novembro devido à avaliação menos negativa dos empresários sobre as condições correntes e à mudança de humor quanto às expectativas para os próximos meses", destaca a CNI.

O índice de confiança com relação às condições atuais cresceu 1,1 ponto, chegando a 44,3 pontos no mês. Apesar da percepção negativa ter diminuído, como o indicador está abaixo dos 50 pontos, explica a CNI, indica que, para a indústria, o momento da economia e das empresas é pior do que há seis meses.

Com relação ao índice de expectativas, ele cresceu 1,3 ponto, para 50,4 pontos. Esse indicador estava abaixo dos 50 pontos desde julho. "Ao cruzar a linha, o indicador aponta que os industriais passaram de um estado de falta de confiança para um estado de confiança em relação às perspectivas para os próximos seis meses. Enquanto as expectativas para as empresas se tornaram menos negativas, as projeções para os próprios negócios ficaram mais positivas", diz a CNI.

Para o levantamento, foram entrevistadas 1.151 empresas, sendo 459 de pequeno porte, 415 de médio porte e 277 de grande porte. A pesquisa foi feita entre os dias 3 e 7 de novembro.