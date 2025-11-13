Vendas de veículos no acumulado do ano até outubro atingiram 2,17 milhões de unidades - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Vendas de veículos no acumulado do ano até outubro atingiram 2,17 milhões de unidadesMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 13/11/2025 17:26

São Paulo - A produção de veículos teve queda de 0,5% em outubro frente ao mesmo período de 2024. No total, foram produzidas 247,8 mil unidades de veículos no País no mês passado Na comparação na margem, ou seja, com setembro deste ano, porém, houve um crescimento de 1,8% na fabricação de veículos, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Divulgado nesta quinta-feira, 13, pela Anfavea, a entidade que representa as montadoras, o balanço mostra que no acumulado do ano até outubro, houve 2,23 milhões de veículos montados, 5,2% acima do volume registrado no mesmo período de 2024.

Vendas

Já as vendas do mês passado, de 260,7 mil veículos, caíram 1,6% no comparativo com outubro de 2024. Na passagem de setembro para outubro deste ano, as vendas cresceram 7,2%.

Com isso, as vendas no acumulado do ano até outubro atingiram 2,17 milhões de veículos, 2,2% acima do observado no mesmo período de 2024.

Exportações

As exportações, por sua vez, somaram 40,6 mil veículos no mês passado, uma queda de 6,8% em relação a outubro de 2024. Na comparação com setembro deste ano a queda foi ainda mais intensa, de 22,7% nas exportações.

Desde o início do ano, 471,4 mil veículos foram exportados, um crescimento de 43,8% ante os dez primeiros meses de 2024. A Argentina é o principal destino das vendas de veículos ao exterior e vem puxando o resultado.

Emprego

O balanço da Anfavea mostra ainda que houve perda de 500 vagas de emprego nas montadoras em outubro. O setor agora emprega 110,9 mil trabalhadores.