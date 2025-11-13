Evento fomenta moda autoral e economia criativa no Rio - Divulgação/Anax Altamiranda

Publicado 13/11/2025 18:05 | Atualizado 13/11/2025 18:10

Rio - O Bossa Fashion Rio Verão 2025 vai reunir marcas autorais e novos talentos da moda com o objetivo de fortalecer a economia criativa, gerar oportunidades de negócios e arrecadar itens para moradores de rua. A edição acontece no dia 25 de novembro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.



O desfile nasceu durante a pandemia, quando o idealizador Santiago Oliver buscava criar um espaço para novos talentos da moda se expressarem em um formato de espetáculo. Desde a primeira edição, em 2021, o projeto cresceu e se consolidou como uma vitrine para estilistas independentes e marcas consolidadas, promovendo visibilidade, networking e parcerias no setor.



Segundo Santiago, o evento é também uma forma de impulsionar a economia criativa da cidade: "O Rio precisa de iniciativas que estimulem a economia criativa e deem visibilidade a micro e pequenos empreendedores. Para nossos patrocinadores e lojistas, é um espaço de conexão com um público qualificado e interessado em inovação", afirma.



O desfile contará com a participação das marcas Nós do Crochê, Vize, Fundanga, VB Atelier, ADR, Antonita, Flora, KA e Vou Assim, reforçando a diversidade de estilos e o incentivo à moda autoral no Rio de Janeiro. Para a designer Kamila Alves, que estreia na passarela, participar do desfile representa um marco profissional e pessoal: "É o meu primeiro desfile como designer, então é realmente muito especial, mais um passo na concretização do meu sonho. E o fato de ser em um evento que apoia marcas autorais, onde estou sendo reconhecida como designer revelação, torna tudo ainda mais significativo", afirma Kamila.



Para Adriel Saldanha, da marca ADR, o evento representa uma oportunidade de exposição e fortalecimento da moda carioca: "Eventos como esse são fundamentais porque reúnem pessoas que acreditam e movimentam a moda independente. Em um único evento, você tem profissionais trocando experiências, construindo portfólios e ganhando visibilidade", comenta.



Serviço:

Bossa Fashion Rio Verão 2025. Data: 25 de novembro, às 15h. Local: Restaurante Guacamole Cocina Mexicana – New York City Center, Primeiro Piso, Loja 114 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.