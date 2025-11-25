Ação do banco Inter será realizada até o dia 31 de dezembro - Divulgação

Publicado 25/11/2025 13:10 | Atualizado 25/11/2025 13:10

O Inter anuncia uma nova edição do Feirão Dívida Zero para ajudar clientes com pagamentos em atraso. Os descontos podem chegar a 98% e condições estendidas de pagamento em até 48x. A ação será realizada até o dia 31 de dezembro.

A campanha abrange débitos de cartão de crédito (PF e PJ), cheque especial, crédito consignado, crédito imobiliário, crediário digital, FGI e Pronampe. As condições como percentual de desconto, entrada e número de parcelas variam conforme a política de cada produto.



"O Feirão Dívida Zero foi desenhado para ser um ponto de virada real na vida financeira dos nossos clientes. Melhoramos políticas, ampliamos opções de parcelamento e reunimos em um único período as condições mais favoráveis do ano. É a oportunidade ideal para quem deseja reorganizar as contas antes de entrar em 2026 com tranquilidade", afirmou Daniel Campos, Superintendente de Cobrança do Inter.



Canais de negociação



- Cartão de Crédito: A negociação é feita de forma simples e rápida no próprio Super App, bastando que o cliente acesse a aba “Cartões” e clique no botão “Negociar”. O acordo também pode ser realizado pela Central de Atendimento.



- Cheque Especial: Os clientes podem acessar o link Link ou entrar em contato com a Central de Atendimento.



- Crédito Imobiliário: Para renegociar, o cliente pode acessar o link Link ou buscar a Central de Atendimento.



- Consignado e Crediário Digital: Para estes produtos, a negociação é realizada exclusivamente por meio da Central de Atendimento do Inter.



Para negociações via Central de Atendimento, os clientes devem ligar para 3003 4070 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 940 0007 (Demais localidades).