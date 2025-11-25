Inter oferece condições especiais para o pagamento de débitos em atraso - Reprodução

Inter oferece condições especiais para o pagamento de débitos em atrasoReprodução

Publicado 25/11/2025 16:23 | Atualizado 25/11/2025 16:23

O banco Inter promove uma nova edição do Feirão Dívida Zero, o cliente com débitos em atraso tem a oportunidade de renegociação com descontos que podem chegar a 98% e condições estendidas de pagamento.



A campanha abrange débitos de cartão de crédito (PF e PJ), cheque especial, consignado, crédito imobiliário, crediário digital, FGI e Pronampe. As condições como percentual de desconto, entrada e número de parcelas variam conforme a política de cada produto.



Canais de negociação



O Inter simplificou o processo de adesão ao feirão, disponibilizando diferentes canais para a realização dos acordos, priorizando a comodidade do cliente:



- Cartão de Crédito: a negociação é feita de forma simples e rápida no próprio Super App, bastando que o cliente acesse a aba “Cartões” e clique no botão “Negociar”. O acordo também pode ser realizado pela Central de Atendimento.

- Cheque Especial: os clientes podem acessar o os clientes podem acessar o link ou entrar em contato com a Central de Atendimento.

- Crédito Imobiliário: para renegociar, o cliente pode acessar o para renegociar, o cliente pode acessar o link ou buscar a Central de Atendimento.

- Consignado e Crediário Digital: a negociação é realizada exclusivamente por meio da Central de Atendimento do banco.

Para negociações via Central de Atendimento, os clientes devem ligar para 3003 4070 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 940 0007 (demais localidades).