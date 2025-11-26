Estimativa do INSS é que 2,3 milhões de benefícios sejam pagos pelo INSSMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Décimo terceiro começa a ser pago a novos aposentados do INSS
Medida contempla apenas quem ainda não tinha o benefício ativo em abril
Bolsa Família de novembro é pago a beneficiários com NIS de final 8
Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 683,28
Empresa está com inscrições abertas até domingo para vagas de aprendiz
Candidato precisa estar cursando ou ter concluído o ensino médio ou técnico
Preços de aluguel residencial no Rio mantêm tendência de alta
Redução da oferta de unidades causa a elevação dos valores cobrados nas locações
Feirão Serasa Limpa Nome oferece ligação gratuita para a negociação de dívidas
Atendimento vai até sábado, das 8h até às 20h
Beneficiários do INSS vão receber R$ 2,8 bi em atrasados da Justiça
TRFs serão responsáveis por efetuar os pagamentos
