Dólar recua 0,34% após dados da economia dos EUA
Moeda norte-americana fechou o dia cotada a R$ 5,37
Programa da Petrobras oferece 240 vagas em cursos gratuitos
Iniciativa prevê a concessão de bolsa-auxílio de R$ 660 mensais
Sudeste tem leve queda na gasolina, aponta IPTL
Valor médio do litro do combustível ficou em R$ 6,19
Lojistas cariocas esperam aumento de 5% nas vendas de Natal
Comerciantes apostam em ações como descontos nas compras à vista, criação de kits promocionais, mudanças de layout na loja e decoração das vitrines para atrair clientes
Evento disponibiliza vagas de estágio e jovem aprendiz na estação Maracanã do metrô
Ação do CIEE ocorrerá nesta quarta e na quinta-feira
Banco promove Feirão Dívida Zero com até 98% de desconto e parcelamento
Campanha abrange débitos de cartão de crédito, cheque especial, consignado, crédito imobiliário, crediário digital, FGI e Pronampe
