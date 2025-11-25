Dólar já caiu 13% em 2025 - Anthony Wallace / AFP

Dólar já caiu 13% em 2025Anthony Wallace / AFP

Publicado 25/11/2025 19:02

São Paulo - O dólar encerrou a sessão desta terça-feira, 25, em baixa moderada, na casa de R$ 5,37, acompanhando a onda de desvalorização da moeda americana no exterior. Investidores reforçaram as apostas em corte de juros pelo Federal Reserve em dezembro após a divulgação de dados de inflação e atividade nos EUA que ficaram represados durante a paralisação (shutdown) da máquina pública.

O real, que costuma apresentar desempenho superior ao da maioria das divisas emergentes em dias de apetite ao risco, exibiu ganhos bem mais modestos que pares latino-americanos, como os pesos mexicano e chileno. Operadores pontuam que a cautela fiscal limitou o fôlego da moeda brasileira. Houve receio com a apreciação pelo Senado do projeto de lei que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde, apelidado de pauta-bomba pelo impacto fiscal bilionário. O PL foi aprovado após o fechamento do mercado de câmbio.

Após mínima a R$ 5,3576 por volta das 10h30, o dólar chegou a tocar pontualmente terreno positivo entre o fim da manhã e o início da tarde, quando superou o nível de R$ 5,40 e registrou máxima a R$ 5,4130. O aprofundamento das perdas da moeda americana no exterior ao longo da segunda etapa de negócios voltou a jogar a divisa para baixo no mercado local.

O dólar à vista terminou o dia em queda de 0,34%, a R$ 5,3767. Foi o segundo pregão consecutivo de recuo da divisa, em aparente correção dos excessos da última sexta-feira, quando avançou 1,18% e fechou acima de R$ 5,40, no maior nível desde 17 de outubro. Com as perdas de hoje, a moeda volta a mostrar baixa em outubro (-0,07%). No ano, a desvalorização é de 13%.