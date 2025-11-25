Lojistas apostam na decoração natalina para atrair os clientes - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 25/11/2025 17:35

A poucas semanas para o Natal — a maior data comemorativa para o comércio, responsável por cerca de um terço do faturamento anual do setor —, os lojistas estimam um aumento de 5% nas vendas. É o que mostra a pesquisa do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), que ouviu 250 comerciantes.

Segundo a pesquisa, para estimular os consumidores, os comerciantes apostam em ações como descontos nas compras à vista, criação de kits promocionais, mudanças de layout na loja, decoração das vitrines, estoque com novas mercadorias, uso da IA, entre outras iniciativas. Para 85% dos entrevistados, os presentes mais vendidos no Natal serão roupas, calçados, brinquedos, bolsas e acessórios, celulares, perfumaria/beleza e bijuterias.



Para 65% dos lojistas ouvidos, o preço médio dos presentes por pessoa deve ficar entre R$ 170 e R$ 240, com os clientes optando pelo cartão de crédito como forma de pagamento, seguido pelo débito à vista e Pix.



A pesquisa também apontou que, para 60% dos pesquisados, boa parte das vendas se concentrará nos dias que antecedem ao Natal.

