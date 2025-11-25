Aluguéis residenciais no Rio de Janeiro acumularam alta de 5,93% nos 12 meses até junhoDivulgação
Preços de aluguel residencial no Rio mantêm tendência de alta
Redução da oferta de unidades causa a elevação dos valores cobrados nas locações
Feirão Serasa Limpa Nome oferece ligação gratuita para a negociação de dívidas
Atendimento vai até sábado, das 8h até às 20h
Beneficiários do INSS vão receber R$ 2,8 bi em atrasados da Justiça
TRFs serão responsáveis por efetuar os pagamentos
Dólar recua 0,34% após dados da economia dos EUA
Moeda norte-americana fechou o dia cotada a R$ 5,37
Programa da Petrobras oferece 240 vagas em cursos gratuitos
Iniciativa prevê a concessão de bolsa-auxílio de R$ 660 mensais
Sudeste tem leve queda na gasolina, aponta IPTL
Valor médio do litro do combustível ficou em R$ 6,19
