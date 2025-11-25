Aluguéis residenciais no Rio de Janeiro acumularam alta de 5,93% nos 12 meses até junho - Divulgação

Aluguéis residenciais no Rio de Janeiro acumularam alta de 5,93% nos 12 meses até junhoDivulgação

Publicado 25/11/2025 20:11

Os aluguéis residenciais no Rio de Janeiro acumularam alta de 5,93% nos 12 meses até junho deste ano, segundo o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A pressão sobre os preços reflete um descompasso entre oferta e demanda. Enquanto a procura por imóveis para locação cresceu 61% desde a pandemia, a oferta disponível encolheu 44% no mesmo período, conforme dados do Secovi Rio.

Os dados da FGV mostram que a taxa acumulada saltou de 3,98% em maio para 5,93% em junho — aceleração de quase dois pontos percentuais em 30 dias. Outros indicadores do setor confirmam a tendência: o Índice FipeZAP, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, apontou acumulado de 7,42% entre janeiro e setembro.

É uma boa notícia para proprietários que buscam rentabilidade. Já os locatários enfrentam reajustes que superam a inflação geral. Na capital fluminense, o Ivar passou de 3,98% para 5,93% entre maio e junho. A variação é o maior salto mensal do índice no período analisado.

