Região Sudeste registrou os menores preços para gasolina e etanolRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 25/11/2025 18:15

Dados da última análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento das transações nos postos de combustível, apontaram que, na primeira quinzena de novembro, o Sudeste registrou queda no preço da gasolina na comparação com a média da primeira quinzena de outubro. O combustível recuou 0,32%, passando a custar R$ 6,19. Todos os outros combustíveis tiveram seus preços médios estáveis na região na mesma comparação. O etanol teve média de R$ 4.32, o diesel comum, de R$ 6,13 e S-10, de R$ 6,18. O Sudeste ainda se destacou como a região com o etanol e a gasolina mais baratos do Brasil no período.

“Na primeira quinzena de novembro, o Sudeste apresentou um comportamento de preços mais estável, com uma leve redução registrada apenas na gasolina. O IPTL aponta que o etanol é a opção economicamente mais vantajosa em São Paulo, Minas Gerais e no Espírito Santo. Já no Rio de Janeiro, a gasolina compensa mais. Independentemente da escolha econômica, é importante reforçar o papel do etanol como uma alternativa mais sustentável. Por ser um combustível renovável, derivado da cana-de-açúcar, ele contribui para a redução da emissão de gases de efeito estufa, sendo um aliado para uma mobilidade de baixo carbono”, analisa Renato Mascarenhas, diretor de Rede de Abastecimento da Edenred Mobilidade.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.