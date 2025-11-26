Congresso definiu em lei que os juros do rotativo e do parcelado não poderiam ultrapassar 100% do principal da dívidaJcomp/Freepik
Juro médio no rotativo do cartão de crédito cai para 439,8% ao ano em outubro, revela BC
Taxa do parcelado passou de 178,3% para 178,0%
Prévia da inflação de novembro sobe 0,20%, puxada pelo aumento das despesas pessoais
Índice ficou acima da mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro
Décimo terceiro começa a ser pago a novos aposentados do INSS
Medida contempla apenas quem ainda não tinha o benefício ativo em abril
Bolsa Família de novembro é pago a beneficiários com NIS de final 8
Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 683,28
Empresa está com inscrições abertas até domingo para vagas de aprendiz
Candidato precisa estar cursando ou ter concluído o ensino médio ou técnico
Preços de aluguel residencial no Rio mantêm tendência de alta
Redução da oferta de unidades causa a elevação dos valores cobrados nas locações
