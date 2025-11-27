Na média das refinarias brasileiras, o diesel está 8% mais barato no Brasil do que no exterior e a gasolina 5% mais caraDivulgação
Gasolina volta a ficar mais cara no Brasil do que no exterior, diz Abicom
Alta nas bombas contrasta com cotações internacionais e aponta espaço para ajustes nas refinarias, segundo a Associação
Brasil cria 85 mil empregos com carteira assinada em outubro
Resultado representa queda em relação aos dados do ano passado
Congresso derruba vetos a projeto sobre dívidas de estados
Acordo com o governo restabelece trechos que ampliam vantagens para unidades da federação renegociarem débitos e aderirem ao Propag até o fim do ano
Secretaria lança cursos gratuitos de capacitação profissional
Parcerias com instituições ampliam oferta de formação para trabalhadores cariocas
Fabricante de embalagens abre inscrições para programa de estágio no Rio
Selecionados vão participar de treinamentos e mentorias
Expectativa é que acordo Mercosul-UE seja concluído até dezembro, diz embaixador
Ricardo Neiva Tavares avalia que em um cenário global com tensões comerciais crescentes, parcerias aumentam a previsibilidade e ampliam oportunidades de relacionamento
