Publicado 27/11/2025 11:31

Rio - A Brasilata, fabricante nacional de embalagens metálicas, está com vagas abertas para o seu Programa de Estágio, em Barra do Piraí, no Sul Fluminense. Os interessados devem se inscrever pela internet até fevereiro de 2026.

Para participar é necessário estar cursando penúltimo ou último ano do ensino superior, Pacote Office e disponibilidade de horário 6h diárias. Entre as áreas estão do estágio marketing, engenharia, produção, recursos humanos, compras, áreas técnicas, entre outras.

Durante o estágio, os selecionados vão participar de treinamentos e mentorias. Além disso, receberão bolsa de estágio competitiva, vale-transporte e seguro de vida.



"Trabalhamos com uma cultura de cuidado para criar um lugar onde as pessoas se desenvolvam, inovem e se sintam verdadeiramente pertencentes. Temos orgulho de cultivar relações próximas, acreditar no potencial de cada Inventor. Faz parte dos nossos rituais dar voz às pessoas e cocriar espaços de convivência", disse Juliana Cordeiro, gerente de Recursos Humanos da Brasilata.

