Inscrições para o curso de babá devem ser feitas pela internetInternet/Reprodução
Secretaria lança cursos gratuitos de capacitação profissional
Parcerias com instituições ampliam oferta de formação para trabalhadores cariocas
Fabricante de embalagens abre inscrições para programa de estágio no Rio
Selecionados vão participar de treinamentos e mentorias
CNU 1: Governo convoca 3,9 mil aprovados para vagas em órgãos federais
Vagas são adicionais e remanescentes de etapas anteriores do certame
Programa oferece 5 mil bolsas de idiomas para pessoas negras
Interessados podem se inscrever para cursos de inglês, francês, alemão, espanhol e sueco
Multinacional abre inscrições para programa de estágio no Rio
Iniciativa tem início previsto para fevereiro de 2026
Empresa está com inscrições abertas até domingo para vagas de aprendiz
Candidato precisa estar cursando ou ter concluído o ensino médio ou técnico
