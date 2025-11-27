Inscrições para o curso de babá devem ser feitas pela internet - Internet/Reprodução

Inscrições para o curso de babá devem ser feitas pela internetInternet/Reprodução

Publicado 27/11/2025 14:18

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) lança uma série de cursos gratuitos em parceria com instituições especializadas em capacitação profissional, com o objetivo de preparar melhor os cariocas para o mercado de trabalho. Nesta sexta-feira, 28, começa o Treinamento para Babá. As alunas inscritas aprenderão sobre a profissão, primeiros socorros, cuidados no primeiro mês do bebê, banho, troca de fraldas, brincadeiras, nutrição e desenvolvimento infantil, além de orientações sobre amamentação e rotina do sono.

As interessadas podem se inscrever por meio do link https://cursobaba.fgmcursos.com.br/