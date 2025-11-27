Inscrições para o curso de babá devem ser feitas pela internetInternet/Reprodução

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) lança uma série de cursos gratuitos em parceria com instituições especializadas em capacitação profissional, com o objetivo de preparar melhor os cariocas para o mercado de trabalho. Nesta sexta-feira, 28, começa o Treinamento para Babá. As alunas inscritas aprenderão sobre a profissão, primeiros socorros, cuidados no primeiro mês do bebê, banho, troca de fraldas, brincadeiras, nutrição e desenvolvimento infantil, além de orientações sobre amamentação e rotina do sono. 
As interessadas podem se inscrever por meio do link https://cursobaba.fgmcursos.com.br/.
Também estão sendo oferecidos cursos para quem deseja se profissionalizar em funções ligadas ao Carnaval, como passistas, aderecistas e percussionistas. As inscrições podem ser feitas pelo link https://culturacarnaval.fgmcursos.com.br/.