Fraudes costumam ser enviadas por WhatsApp, SMS ou e-mail, sempre acompanhadas de um linkMarcelo Camargo / Agência Brasil
As fraudes costumam ser enviadas por WhatsApp, SMS ou e-mail, sempre acompanhadas de um link que direciona o usuário a um site que imita o visual do Portal Gov.br, com brasões, cores e formatação semelhantes às de páginas oficiais. Para aumentar a sensação de autenticidade, os golpistas inserem dados pessoais verdadeiros no documento falso.
Fisco não envia mensagens
Segundo o órgão, ao receber supostas cobranças com links externos, o contribuinte deve desconsiderar a mensagem e buscar informações diretamente no portal oficial, digitando o endereço manualmente no navegador.
Sinais de golpe
prazos de poucos minutos para pagamento;
ameaças de bloqueio de CPF ou contas bancárias;
ofertas de “desconto” para pagamento imediato.
Esse comportamento, de acordo com a Receita, é típico de golpes digitais que buscam impedir que o usuário tenha tempo de verificar informações reais.
Vazamento de dados reais
Orientações ao contribuinte
não clique em links recebidos por WhatsApp, SMS, e-mail ou redes sociais;
verifique pendências diretamente no e-CAC, acessado apenas pelo site oficial;
desconfie de mensagens que contenham termos como “último aviso”, “pague agora” ou “urgente”; ignore ameaças de bloqueios e ofertas de descontos imediatos.
Em caso de dúvida, a recomendação é consultar os canais oficiais da Receita Federal, sempre acessados manualmente, e nunca a partir de links enviados por terceiros.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.