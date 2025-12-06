Recorde diário anterior tinha sido registrado em 28 de novembro, dia Black Friday Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Pix bate recorde e supera 313 milhões de transações em um dia
Sistema do Banco Central movimentou R$ 179,9 bilhões em 24 horas
Receita alerta para falsas cobranças com nome e CPF do contribuinte
Criminosos obtêm dados de forma ilegal e criam sites falsos
CNU 2025: Mais de 42 mil candidatos fazem provas discursivas neste domingo
Etapa será realizada em 228 cidades, com formatos distintos para cargos de nível superior e intermediário
JUVRio forma 400 jovens Líderes de Transformação Local na próxima quinta-feira
Iniciativa reconhecida pela ONU celebra a sexta turma com projetos inovadores nas favelas cariocas
Bolsa cai 4,31% em dia tenso e reverte início positivo de mês
Queda ocorreu após anúncio de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial
Correios vetam vale-natal de R$ 2,5 mil a funcionários, enquanto aguardam decisão da Fazenda
Empregados da estatal foram comunicados da decisão na noite de quarta-feira
