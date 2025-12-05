JUVRio forma 400 jovens Líderes de Transformação Local na próxima quinta-feira

JUVRio forma 400 jovens Líderes de Transformação Local na próxima quinta-feiraDivulgação
Iniciativa reconhecida pela ONU celebra a sexta turma com projetos inovadores nas favelas cariocas
Iniciativa reconhecida pela ONU celebra a sexta turma com projetos inovadores nas favelas cariocas
Programa Acredita deve superar R$ 10 bilhões em crédito para pequenos negócios com garantias do Fampe
Desde que foi lançada, a iniciativa já promoveu cerca de 117 mil operações
Inscrições para concurso da Caixa terminam na segunda-feira
São 184 vagas imediatas e 552 para cadastro de reserva, com oportunidades para arquitetos, engenheiros e médicos do trabalho
Siderúrgica abre 21 vagas para operador de equipamento logístico
Período de inscrições vai até o dia 15
Rede de supermercados abre 30 vagas efetivas no Rio e em Niterói
Há oportunidades de peixeiro, fiscal de prevenção, empacotador e repositor
Rio começa o mês com quase 4 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades abrangem diferentes setores, municípios e níveis de escolaridade
