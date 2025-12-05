JUVRio forma 400 jovens Líderes de Transformação Local na próxima quinta-feira - Divulgação

A formatura de 400 jovens moradores de diversas favelas do Rio, participantes do projeto Pacto pela Juventude, será realizada na próxima quinta-feira (11/12), das 9h às 12h, no Teatro Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, no Centro.

Os formandos representam núcleos distribuídos por toda a cidade, como São Carlos, Fallet-Fogueteiro, Caju, Barreira do Vasco, Vidigal, Rocinha, Babilônia, Penha Circular, Madureira, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Cidade de Deus, Taquara e Gardênia. Durante seis meses, eles participaram de atividades formativas, desenvolveram diagnósticos e soluções para desafios reais de suas comunidades e receberam auxílio-participação de R$ 400 para apoiar custos de deslocamento e ações territoriais.

Projetos apresentados

Durante a cerimônia, serão apresentados projetos desenvolvidos pelos jovens ao longo da formação. Entre eles:

• Museu do Reconhecimento (Cidade de Deus) – propõe a criação de um museu para valorizar a memória local, destacando figuras importantes da comunidade, que completa 60 anos em 2025.

• Ecotoys (Madureira) – criação de brinquedos educativos e inclusivos feitos de materiais recicláveis, voltados para o desenvolvimento de crianças neurodivergentes.

• Ateliê ReCria (Gardênia) – iniciativa que busca reutilizar roupas e acessórios descartados, transformando peças em novos produtos por meio de técnicas de customização e upcycling, com foco na redução de impactos ambientais do fast fashion.

• Pantera Secret (Morro da Covanca) – projeto que oferece cursos e serviços de beleza voltados a mulheres da comunidade que vivenciaram situações de violência de gênero.

Sobre o projeto

Criado em 2022, o Pacto pela Juventude seleciona jovens de 15 a 29 anos para trilhas formativas nas áreas de Sustentabilidade, Esporte e Cultura. Os participantes analisam problemas reais das regiões onde vivem e desenvolvem propostas com potencial de impacto local.

A formatura desta quinta-feira marca a conclusão da sexta turma do projeto, reunindo jovens de diferentes bairros para apresentar suas iniciativas e os resultados alcançados nas comunidades onde atuam.