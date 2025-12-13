Cerca de 54% pretendem gastar menos do que em 2024 com confraternizações - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 13/12/2025 08:45

Com a aproximação das festas de fim de ano, os brasileiros começam a ajustar as expectativas de gastos para fechar 2025. Em meio aos preparativos para Natal e Réveillon, o orçamento volta ao centro das decisões. Nesse contexto, uma pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box revela que 53% dos entrevistados pretendem participar de algum tipo de festa de fim de ano e entre os participantes da pesquisa, 76% projetam desembolsar até R$ 1 mil com ceia, presentes e demais confraternizações.



Entre os principais encontros, festas em família (87%), festas corporativas (27%) e confraternizações entre amigos (23%) são os mais citados. Para essas participações os entrevistados pretendem utilizar principalmente o salário do mês (23%), parte ou todo o décimo terceiro (18%), ou recorrer a empréstimos (15%).



O levantamento também mostra que esses eventos seguem exercendo forte apelo emocional: seis em cada dez brasileiros consideram muito importantes celebrações como Natal, Réveillon e confraternizações, embora 42% afirmem que essas festas afetam diretamente o orçamento doméstico.



A preocupação é tão significativa que 73% declararam receios relacionados aos gastos dessa época e 68% já deixaram de participar de comemorações anteriores por estarem endividados.

Planejando os gastos



O controle de custos aparece com mais força neste fim de ano, já que 54% pretendem gastar menos do que em 2024 com confraternizações. Entre os motivos mais citados estão o desejo de destinar mais recursos para o pagamento de dívidas (39%) e o fato de já estarem com débitos acumulados (22%).



A pesquisa aponta ainda que o planejamento financeiro ganha cada vez mais espaço: 60% dos entrevistados afirmam se organizar especificamente para os gastos de fim de ano e 46% iniciam esse planejamento antes mesmo de novembro.



“O fim de ano tem um significado muito forte para os brasileiros, especialmente pela presença da família e amigos”, afirma Aline Vieira, especialista em educação financeira da Serasa.

“A organização financeira se torna ainda mais importante nesse período, pois permite celebrar sem comprometer o orçamento dos meses seguintes – que vem carregado com pagamentos recorrentes e sazonais, como IPTU, IPVA, rematrículas, entre outros", acrescentou.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Opinion Box entre 19 de novembro e 2 de dezembro de 2025, com 1.028 entrevistas on-line em todo o Brasil. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.