Acordo UE-Mercosul criará uma das maiores áreas de livre comércio do mundoMarcos Oliveira/Agência Senado
Sem a presença de Lula, acordo Mercosul-UE será assinado neste sábado
Cerimônia acontece em Assunção, no Paraguai
Sem a presença de Lula, acordo Mercosul-UE será assinado neste sábado
Cerimônia acontece em Assunção, no Paraguai
Rede de farmácias fará mutirão com 80 vagas no setor de logística em Duque de Caxias
Oportunidades não exigem experiência anterior e têm remuneração inicial de R$ 1.800
Porto de Santos registrou em 2025 maior movimentação de sua história
Operações para exportação totalizaram 137,4 milhões de toneladas
Brasil não se limitará a papel de exportador de commodities, diz Lula sobre acordo Mercosul-UE
Presidente se encontrou com a a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen
Caixa inicia pagamento do Bolsa Família na segunda-feira
Depósito do benefício é realizado de acordo com o final do NIS
Faetec abre 15 mil vagas para cursos gratuitos a distância
Início das aulas está previsto para fevereiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.