Polícia Federal terá mais tempo para as investigações sobre o caso do Banco Master Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 19/01/2026 13:52 | Atualizado 19/01/2026 13:53

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) informou, nesta segunda-feira, 19, que já registrou cerca de 569 mil pedidos de ressarcimento de credores do Banco Master. O volume representa pouco mais de 70% dos 800 mil investidores que têm o direito à garantia, diante da liquidação extrajudicial da instituição financeira de Daniel Vorcaro.

Segundo o FGC, 377 mil credores já finalizaram o processo de solicitação da garantia e seguiram para a etapa de pagamento, que começa oficialmente nesta segunda.

Em nota, o FGC reforça que muitas pessoas tentaram realizar a validação da biometria utilizando um documento sem CPF, o que gera recusas na avaliação da identidade. O fundo reforça a importância de verificar as orientações corretas no site e no aplicativo do FGC.

O processo de reembolso de aplicações em produtos financeiros do Master, Banco Master de Investimento e Banco Letsbank começou no último sábado, dois meses após a liquidação do banco.

O valor total a ser pago em garantias será de R$ 40,6 bilhões, frente a uma liquidez total de R$ 125 bilhões do FGC.