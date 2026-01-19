Rio de Janeiro é o município com o maior número de beneficiários do Bolsa Família no Estado - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 19/01/2026 15:34

Em janeiro, um total de 1,4 milhão de famílias em todos os 92 municípios fluminenses estão contempladas com o Bolsa Família. Para isso, o investimento do governo federal no Estado supera R$ 978,6 milhões. O valor garante um benefício médio de R$ 698,82. O cronograma de pagamentos tem início nesta segunda-feira, 19, e segue até o dia 30, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).



No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, 554 mil crianças de 0 a 6 anos recebem o Benefício Primeira Infância no Rio de Janeiro. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento para assegurar esse repasse no estado é de R$ 82 milhões.



Bolsa Família prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 990,7 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de 31,3 mil gestantes e 19,8 mil nutrizes no estado. Para esses pagamentos, o investimento supera R$ 51,4 milhões.



A capital fluminense é o município com maior número de beneficiários no estado neste mês, com 426,6 mil famílias atendidas. Na sequência das cidades com maior número de famílias atendidas estão Nova Iguaçu (119.318), Duque de Caxias (90.385), Belford Roxo (69.221) e São Gonçalo (65.872).



Quatis é o município fluminense com maior valor médio de benefício: R$ 741,17 neste mês. Em seguida aparecem São João de Meriti (R$ 737,74), Porto Real (R$ 728,93), Campos dos Goytacazes (R$ 728,13) e Nova Friburgo (R$ 723,28).



Em todo o país, o Bolsa Família chega a 18,77 milhões de beneficiários a partir desta segunda-feira (19), nos 5.570 municípios do país. O valor médio é de R$ 697,77, a partir de um investimento de R$ 13,1 bilhões.