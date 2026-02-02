Novo salário mínimo começa a ser pago - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Novo salário mínimo começa a ser pago Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 02/02/2026 07:33

O novo salário mínimo de R$ 1.621 começa a ser pago nesta segunda-feira (2) aos trabalhadores. O valor pode ser conferido no contracheque referente a janeiro.



O reajuste de 6,79%, equivalente a R$ 103, foi oficializado pelo Decreto 12.797/2025. O aumento segue a política de valorização do salário mínimo, que combina inflação (INPC) e crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), respeitando os limites do arcabouço fiscal, que restringe o reajuste a 2,5% acima da inflação do ano anterior.



Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começaram a receber o novo salário mínimo no último dia 26. O pagamento segue até sexta-feira (6), conforme o número final do cartão, sem considerar o dígito verificador.



Quanto vale o mínimo em 2026

• Mensal: R$ 1.621;



• Diário: R$ 54,04;



• Hora: R$ 7,37.



Como foi calculado

• Inflação pelo INPC: 4,18%;



• Somada ao crescimento real do PIB: 3,4%;



• Adicional de 3,4% limitado a 2,5% pelo arcabouço fiscal;



• Reajuste total: 6,79%.



Impactos

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o novo salário mínimo impacta 61,9 milhões de brasileiros. O aumento deve injetar R$ 81,7 bilhões na economia em 2026.



O reajuste tem efeitos amplos tanto sobre a renda das famílias quanto sobre as contas públicas. O governo estima impacto combinado de R$ 110 bilhões na economia, ao considerar o reajuste e a isenção do IR. No entanto, haverá custo adicional para a Previdência Social estimado em R$ 39,1 bilhões.



Além de afetar diretamente trabalhadores que recebem o piso nacional, o novo valor serve como referência para uma série de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas, como aposentadorias do INSS, pensões, seguro-desemprego e salário-família.



Confira como ficam os benefícios e as contribuições atreladas ao salário-mínimo:



INSS

• Benefícios no piso (1 salário mínimo): reajuste integral de 6,79%, para R$ 1.621



• Acima do piso: reajuste de 3,90% (INPC de 2025)



• Teto do INSS: R$ 8.475,55



Contribuições ao INSS (CLT)



• Até R$ 1.621: 7,5%



• De R$ 1.621,01 a R$ 2.902,84: 9%



• De R$ 2.902,85 a R$ 4.354,27: 12%



• De R$ 4.354,28 a R$ 8.475,55: 14%



Autônomos, facultativos e MEI



• Plano normal (20%): R$ 324,20



• Plano simplificado (11%): R$ 178,31



• Baixa renda (5%): R$ 81,05



• MEI (5%): R$ 81,05



Seguro-desemprego



• Reajustado pelo INPC (3,90%), com vigência desde 11 de janeiro



• Parcela mínima: R$ 1.621



• Parcela máxima: R$ 2.518,65



• Valor varia conforme salário médio dos últimos meses.



Salário-família



• Salário-família: R$ 67,54 por dependente



• Pago a quem recebe até R$ 1.980,38 mensais