O eVTOL vai operar a linha Tóquio-Osaka e atenderá à demanda do setor de turismoDivulgação
Empresa da Embraer vende 'carros voadores' elétricos para o Japão
Contrato prevê entrega de aeronaves em 2029
