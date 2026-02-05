Alimentação e bebidas serão os principais gastos nos dias de foliaArquivo/ Érica Martin/Agência O Dia
Carnaval deve movimentar R$ 511 milhões na Região Metropolitana do Rio
Gasto médio nos dias de folia será de R$ 279
Central do Trabalhador muda temporariamente de endereço
Atendimento da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda será realizado na Unidade de Desenvolvimento Social, na Praça da República, por causa de ação da Secretaria da Mulher no prédio original
Donos de mais de 1,4 milhão de veículos pagaram cota única ou primeira parcela do IPVA 2026
Pelo segundo ano seguido, Pix foi a modalidade mais usada pelos contribuintes
Exportações aos EUA caem 25,5% em janeiro, mas vendas à China sobem
Negócios com Estados Unidos recuam no sexto mês após tarifaço
Taxa de incêndio começa a ser cobrada no Rio; saiba como emitir o boleto
Pagamento é obrigatório para proprietários ou locatários de imóveis residenciais e comerciais
IPTU 2026: cota única e primeira parcela vencem nesta sexta-feira
Único endereço para emissão da guia on-line é o site carioca.rio
Mais da metade dos negócios em favelas foi aberta a partir da pandemia
Em cada 10 empreendedores de comunidades, cinco faturam até R$ 3.040
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.