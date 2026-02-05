Alimentação e bebidas serão os principais gastos nos dias de folia - Arquivo/ Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 05/02/2026 10:35

Uma sondagem feita pelo do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) feita com 925 consumidores da Região Metropolitana do Rio, entre os dias 26 e 29 de janeiro, mostra que o carnaval deve movimentar R$ 511 milhões na economia. O gasto médio nos dias de folia será de R$ 279.

De acordo com a pesquisa, dos entrevistados que pretendem gastar no carnaval ou já gastaram antecipadamente, 87% disseram que foi ou será com alimentação e bebidas não alcóolicas, seguido de 43% com bebidas alcóolicas e 37,4% com transporte, como ônibus, carro particular e gasolina. 11,3% disseram que os gastos foram ou serão com fantasias e acessórios.

O levantamento mostra ainda que 87,8% dos entrevistados não pretendem viajar para fora do estado do Rio no carnaval. Desses que não vão sair, 53,1% pretendem aproveitar o tempo livre para descansar, enquanto 26,5% devem trabalhar. Já 17,3% dos consultados afirmaram que vão para blocos, desfiles e festas.

Segundo o IFec RJ, 9,6% disseram que viajarão dentro do estado. Desses, 69,7% pretendem ficar em imóvel de conhecidos ou familiares ou imóvel próprio, enquanto 12,3% em imóvel ou quarto alugado via plataformas digitais. 5,6% afirmaram que devem ficar em pousadas e 3,4% em hotéis.