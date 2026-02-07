Escala 6x1 é um modelo de jornada de trabalho onde o empregado trabalha seis diasMarcelo Camargo / Agência Brasil
Segundo o documento, haverá avanço na implementação da tarifa zero, "porque ir e vir é um direito do trabalhador". "Essa política será mais uma medida que irá ampliar a renda disponível do trabalhador, e permitir que muitos trabalhadores que se deslocam a pé possam ter transporte gratuito, aumentando também o tempo disponível. Tempo e renda são recursos que garantem a dignidade".
Na sexta (6), em discurso como militante do partido, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, argumentou que a implementação da escala 6x1 não tem impacto fiscal, mas as tarifas zero têm.
"Tem jeito? Tem. Temos que desenhar isso. Não é uma coisa simples abdicar da tarifa para financiar um serviço público. Mas nós estamos trabalhando em cenários que permitirão ou não ao presidente incluir, ou não, essa proposta do seu plano de governo", continuou Haddad.
Questões internacionais
A resolução também entra em política externa e comenta sobre a situação da Venezuela e de Cuba, sem mencionar explicitamente os Estados Unidos. "Não aceitamos qualquer tentativa de interferência externa sobre o direito à autodeterminação dos povos. Condenamos os ataques à Venezuela e as ameaças à Cuba. O PT, que lutou contra a ditadura, vê com preocupação essas investidas que remontam aos sombrios tempos de interferência na América Latina".
O documento também toca no multilateralismo, dizendo que o Brasil "voltou ao centro do mundo com altivez, retomando o protagonismo internacional, liderando debates ambientais e reafirmando sua soberania".
A sigla coloca que há uma "nova arena de disputa política marcada pelo poder das big techs e pela circulação acelerada de informações e desinformações". E defende a regulação do ambiente digital antes das eleições:
