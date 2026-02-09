Maior alta porcentual na semana, de 2,53%, foi registrada no Tocantins, de R$ 5,14 para R$ 5,27 o litro - Divulgação

Maior alta porcentual na semana, de 2,53%, foi registrada no Tocantins, de R$ 5,14 para R$ 5,27 o litroDivulgação

Publicado 09/02/2026 09:02 | Atualizado 09/02/2026 13:05

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 8 Estados, caíram em outros 5 e no Distrito Federal (DF) e ficaram estáveis em 11 na semana passada. No Amapá não houve medição. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.



Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,22% na comparação com a semana anterior, de R$ 4,63 para R$ 4,64 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,22%, de R$ 4,46 para R$ 4,47 o litro.



A maior alta porcentual na semana, de 2,53%, foi registrada no Tocantins, de R$ 5,14 para R$ 5,27 o litro. A maior queda, de 1,70%, ocorreu no Distrito Federal, de R4 4,71 para R$ 4,63 o litro.



O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,89 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,83, foi observado no Rio Grande do Sul. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,29, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 5,83 o litro.

Etanol não se mostra competitivo em relação à gasolina

O etanol perdeu competitividade em relação à gasolina em Mato Grosso do Sul na semana passada, que era o único Estado em que valia a pena abastecer o veículo com o biocombustível.



Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 73,53% ante a gasolina no período, portanto desfavorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.



Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.