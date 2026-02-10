A cada pergunta respondida corretamente, o time avança em campo até marcar o gol Divulgação/ André Oliveira/ MDS
Ferramenta promove educação financeira a famílias no CadÚnico
Programa Bate-Bola Financeiro utiliza linguagem do futebol
'Vamos ter um dos melhores sistemas tributários do mundo após reforma', diz Haddad
Ministro da Fazenda disse que o 'tema fiscal monopoliza o noticiário, mas geralmente com desinformação'
Inflação sobe 0,33% em janeiro, revela IBGE
Conta de luz mais barata compensou o aumento da gasolina
Rede de supermercados oferece 270 vagas de emprego no Rio
Exigências variam conforme o cargo
Fictor: credores veem caixa vazio e pedem inclusão total do grupo em recuperação judicial
Documento é assinado pelo advogado Felipe Gosuen da Silveira, que representa cerca de 50 investidores
Cármen Lúcia vota contra gratificação de desempenho a inativos do INSS
Fim do julgamento está previsto para sexta-feira
