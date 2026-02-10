Lojistas do Rio têm até esta quarta para pedir autorização de funcionamento durante Carnaval - Divulgação

Lojistas do Rio têm até esta quarta para pedir autorização de funcionamento durante Carnaval Divulgação

Publicado 10/02/2026 19:00 | Atualizado 10/02/2026 19:01

Os comerciantes do Rio que pretendem abrir as portas na terça-feira de Carnaval precisam correr contra o relógio. Termina nesta quarta-feira (11) o prazo para solicitar ao SindilojasRio o Termo de Autorização de Funcionamento, exigido para estabelecimentos localizados em áreas com permissão especial de abertura durante o feriado estadual.

De acordo com o sindicato, apenas lojas situadas em aeroportos, no porto e em estações de ônibus, trem e metrô poderão funcionar no dia 17 de fevereiro, conforme prevê o Decreto Federal nº 27.048/49. Esses estabelecimentos devem seguir as regras da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) dos feriados.

A jornada máxima permitida é de seis horas, com 15 minutos de intervalo. Já as demais lojas do município não poderão abrir na terça-feira de Carnaval.

Serviço

Pedidos de autorização e informações: (21) 2217-5000 | WhatsApp: (21) 98552-1822