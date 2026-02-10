Lojistas do Rio têm até esta quarta para pedir autorização de funcionamento durante Carnaval Divulgação
Lojistas têm até esta quarta para pedir autorização de funcionamento durante Carnaval
Medida é exigida para estabelecimentos em aeroportos, portos e estações
Ipea diz que mercado de trabalho pode absorver escala de trabalho 6x1
Impacto no custo atingiria menos de 1% em grandes setores
Rede de farmácias abre 35 oportunidades na Zona Norte do Rio
As vagas são para início imediato e contemplam cargos de subgerente farmacêutico e atendente de loja
Parceria com Senac RJ oferece vagas para 188 cursos gratuitos
Inscrições podem ser feitas pela plataforma Oportunidades Cariocas
Inspeção no BC sobre Master já foi feita e será enviada a relator, diz presidente do TCU
Corte de Contas não tem poder para eventual reversão da liquidação da instituição financeira
Diretor Jurídico do BRB deixa cargo após caso Master
Banco público não detalhou os motivos da renúncia
