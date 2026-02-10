Luiz Marinho defendeu o fim da escala 6x1 - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 10/02/2026 16:12

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta terça-feira, 10, que o impacto na economia da política de valorização do salário mínimo e da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil é de R$ 110 bilhões em 2026. Ele discursou em evento para comemorar os 90 anos do salário mínimo, em Brasília.



"Se pegarmos o impacto da isenção do Imposto de Renda na economia neste ano e quanto que o salário mínimo injeta na economia no ano, é da ordem de R$ 110 bilhões que serão injetados na economia. Mas o salário mínimo é mais de R$ 80 bilhões dos R$ 110 bilhões. Então, veja a importância disso", afirmou.



Marinho pediu que a sociedade civil siga cobrando os políticos por mais avanços trabalhistas, seja para os trabalhadores de aplicativo, seja na redução a jornada de trabalho. Afirmou que o mínimo ainda pode ser melhorado, mas que estaria perto de R$ 800 sem a política do atual governo. "Nós devemos estar satisfeitos com o valor atual? A resposta é não. Nós desejamos e queremos mais", disse ele.

"Quando fala em distribuir renda, há uma reação uma reação grande de muita gente poderosa dizendo que isso vai destruir a economia brasileira. Que vai gerar desemprego. Que nós vamos perder competitividade. A mesma coisa se fala de quando vai discutir a redução da jornada de trabalho ou que vai acabar com a 6 por 1. Parece que o mundo vai acabar. Mas foi assim também que o Getúlio criou o salário mínimo", acrescentou o ministro.