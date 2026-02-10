Vinicius Farah destacou a importância do aumento na extração de petróleo e gás natural - Divulgação

Publicado 10/02/2026 14:42

A produção industrial do Estado registrou crescimento de 5,1% em 2025 e de 10,5% em dezembro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Na passagem de novembro para dezembro, a alta chegou a 2,3%. O desempenho fluminense superou com folga a média nacional em todas as três bases de comparação analisadas – tanto no resultado acumulado do ano, que no Brasil foi de 0,6%, quanto no comparativo interanual de dezembro (0,4%) e na variação mensal (retração de 1,2%). Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional, divulgada nesta terça-feira (10/02) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah, observa que, mesmo diante de um cenário global e nacional de incertezas, a indústria fluminense apresentou um sólido desempenho no ano, com resultados bem acima da média nacional.

"Registramos, no ano passado, algumas das maiores altas do país e fomos uma das principais influências positivas no resultado nacional. Esses índices foram impulsionados, sobretudo, pelo setor extrativo, com o aumento na extração de petróleo e gás natural", explica Farah.