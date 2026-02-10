Vinicius Farah destacou a importância do aumento na extração de petróleo e gás naturalDivulgação
Produção industrial do Estado do Rio cresce 5,1% em 2025
Desempenho fluminense superou com folga a média nacional
Deputado pede vista em análise do acordo Mercosul-UE na comissão do Parlasul
Tratado começou a ser avaliado pela Câmara nesta terça-feira
Escola abre inscrições para bolsas de estudo integrais
Iniciativa é voltada para estudantes a partir de 13 anos
Novas regras para vales-alimentação e refeição entram em vigor
Decreto assinado em novembro pelo presidente Lula alterou o programa
Brasileiros sacaram em dezembro R$ 429 milhões esquecidos em bancos
Segundo o BC, ainda há R$ 10,27 bilhões disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber por pessoas físicas e empresas
Fundação Cecierj oferece 7 mil vagas em programa de formação continuada de professores
Todas as disciplinas serão ofertadas na modalidade on-line
