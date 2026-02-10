Processo seletivo para a concessão de bolsas de estudo terá quatro etapas - Reprodução

Processo seletivo para a concessão de bolsas de estudo terá quatro etapasReprodução

Publicado 10/02/2026 14:14

A Escola Eleva abre as inscrições para bolsas de estudo integrais por meio do Programa Nsouli Scholars, iniciativa internacional da Inspired Education. As oportunidades são destinadas a estudantes a partir de 13 anos com desempenho acadêmico de destaque, excelência em esportes ou nas artes, qualidades pessoais como liderança, integridade e resiliência, além de necessidade financeira comprovada, conforme os critérios do programa. As bolsas são integrais e concedidas de acordo com as diretrizes acadêmicas e comportamentais estabelecidas pelo Programa Nsouli Scholars, sendo sua manutenção condicionada ao cumprimento contínuo desses critérios e do código de conduta ao longo da trajetória escolar do aluno nas unidades da Barra da Tijuca, Urca ou Botafogo.



O processo seletivo é realizado em quatro etapas: inscrição, prova de conhecimentos on-line, avaliações de desempenho esportivo ou artístico e entrevista com o diretor da unidade escolhida. Ao final das etapas, a indicação dos estudantes e a decisão final ficam a cargo do Comitê de Bolsas do Programa Nsouli Scholars, da Inspired Education.



Os estudantes selecionados farão parte do modelo educacional da Inspired, que combina rigor acadêmico com forte ênfase no desenvolvimento pessoal e liderança. Na Escola Eleva, o currículo bilíngue e em tempo integral também integra o ensino brasileiro a programas internacionais, como o do International Baccalaureate (IB), porta de entrada para algumas das principais universidades do mundo, ampliando as possibilidades de ingresso no ensino superior no Brasil e no exterior.

