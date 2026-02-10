Renildo Calheiros avalia que o acordo Mercosul-UE deve ser avaliado sem pressa - Agência Câmara

Publicado 10/02/2026 14:21

Brasília - A votação do acordo do Mercosul e da União Europeia na comissão composta por deputados e senadores que representam o Brasil no Parlamento do Mercosul (Parlasul) somente será realizada na semana seguinte ao Carnaval, em sessão prevista para o dia 24, às 10 horas, em razão de pedido de vista.

O acordo começou a ser analisado nesta terça-feira, 10, pela comissão, depois de o relator, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), ter divulgado parecer favorável ao texto na segunda-feira. A sessão ainda não terminou, mas o deputado Renildo Calheiros (PCdoB - PE) já pediu vista.

O tempo maior para análise foi deferido, conforme o regimento da comissão. Com isso, a votação ficou prevista para a próxima sessão, que só ocorrerá daqui duas semanas, devido ao feriado de Carnaval.

Ao solicitar a vista, Renildo Calheiros disse considerar o acordo importante, mas afirmou não entender "a pressa" com a qual a matéria está sendo tratada. "Na Europa, isso ainda está judicializado", pontuou. "Não devemos retirar de nós mesmo o tempo suficiente para debatermos o assunto, que não deve ficar só aqui, nem só no Congresso Nacional. Deve ser debatido na sociedade brasileira."