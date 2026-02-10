Entre as opções disponíveis, há cursos na área de gastronomia - Reprodução

Publicado 10/02/2026 17:42

A Prefeitura firmará nesta quarta-feira, 11, parceria com o Senac RJ para o projeto “Rio do Futuro”, programa de capacitação para jovens e adultos. A iniciativa prevê a oferta de 4.900 vagas para 188 cursos gratuitos de formação profissional e técnica. As aulas abordarão temas variados, como inteligência artificial, empreendedorismo, tecnologias e programação, administração, gastronomia e produção de alimentos, moda e produção manual, além de hotelaria e serviços.

Integram a parceria as secretarias municipais da Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCT), Juventude (JuvRio), Políticas para Mulheres e Cuidados (SPM-Rio) e Instituto Fundação João Goulart (FJG), que desenharam os temas dos cursos a partir das realidades socioeconômicas e das necessidades dos territórios da cidade.

Os cursos serão realizados em unidades do Senac RJ — Copacabana, Barra da Tijuca, Madureira, Campo Grande, Bonsucesso, Irajá, Cinelândia — e em equipamentos do município, como as Naves do Conhecimento, localizadas em Nova Brasília, Penha, Madureira, Realengo, Engenhão e Padre Miguel; a Casa da Juventude; e as Casas da Mulher Carioca.

Divididos pelas secretarias, os cursos serão oferecidos da seguinte forma:

- Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação: 67 turmas para 2.010 vagas com formações como IA para vendas, IA para redes sociais e Office com IA;

- Instituto Fundação João Goulart: 4 turmas com 3 cursos – direcionados para gestores públicos e líderes cariocas – para 100 alunos, com conteúdos como IA além do prompt, IA para produtividade e Power BI.

- Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Cuidados: 80 cursos para 1.843 alunos, com formação em gastronomia, hotelaria, administração, moda, Inteligência Artificial e redes sociais;

- Secretaria da Juventude Carioca: 709 vagas, em 15 cursos, distribuídas entre a Casa da Juventude Centro, e nas unidades do Senac da Barra da Tijuca e Madureira. As oportunidades são para os turnos da manhã, tarde e noite. As vagas são para estudar áreas como Indústria criativa, Rotinas Administrativas, Vendas, Inteligência Artificial, Programação, Empreendedorismo, Design, Criatividade, Gastronomia, Confeitaria.

O primeiro curso do Rio do Futuro começará no dia 23, na Nave do Conhecimento do Engenhão, e será promovido pela SMCT, com duas turmas com os seguintes temas: IA para Vendas e Office com IA. O primeiro curso do Instituto Fundação João Goulart, voltado para servidores públicos, começará em 16 de março, no Senac da Cinelândia, com o tema Power BI.

Estes são os primeiros cursos com inscrições abertas, que podem ser feitas pela plataforma Oportunidade Carioca, canal oficial para disponibilização de cursos e formações oferecidos pelo município, pelo link https://pref.rio/servicos/cursos/categoria/rio-do-futuro . Ao longo do ano as secretarias envolvidas no projeto irão divulgar os novos cursos, com calendário e endereços.

Confira abaixo a lista dos cursos:

- Inteligência Artificial – Muito Além do Prompt;

- Inteligência Artificial sem Mistério: Turbinando sua Produtividade – IA para Redes Sociais;

- Inteligência Artificial sem Mistério: Turbinando sua Produtividade – IA para Vendas;

- Office com IA;

- Power BI;

- Assistente de Confeitaria;

- Atendimento Hospitaleiro;

- Bolos e Geleias para Ganhar uma Bolada – Curso Completo;

- Desenho Livre: Cores, Técnicas e Estilos;

- Design Gráfico Digital;

- Design para Redes Sociais;

- Primeiros Passos para Empreender;

- Programação Mobile – React Native;

- Programador Front-end com IA;

- Próximos Passos para Empreender: Estruturação e Gestão;

- Rotinas Administrativas de Vendas;

- Rotinas Administrativas e Contas a Pagar e Receber;

- Salgados que Rendem Clientes – Curso Completo;

- Voando Alto: Realizadores Criativos;

- Inteligência Artificial sem Mistério: Turbinando sua Produtividade;

- Recepção de Hotéis: Operação e Procedimentos;

- Camareira: Técnicas de Limpeza e Arrumação;

- Confecção de Bolsas em Tecido;

- Modelagem e Costura para Iniciantes;

- Quentinhas de Milhões – Curso Completo;