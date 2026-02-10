Em 2025, a Petrobras alcançou o melhor resultado dos últimos dez anos - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 10/02/2026 19:35

A Petrobras fechou o quarto trimestre do ano com produção média de 3,081 milhões de barris diários (boed) de óleo equivalente (petróleo e gás natural), uma alta de 18,6% na comparação com igual período do ano passado. No ano, a produção média foi de 2,960 milhões de boed, 11,1% maior.

Em relação ao terceiro trimestre de 2025, o período de outubro a dezembro apresentou queda de 1,1% na produção. As informações constam no relatório de produção da companhia, divulgado nesta terça-feira, 10.

No documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estatal coloca entre os principais fatores para o aumento da produção o aumento da capacidade de produção dos FPSOs Almirante Tamandaré e Marechal Duque de Caxias e a maior eficiência operacional, de 3,6 ponto percentual (p.p) acima do resultado de 2024, principalmente em plataformas da Bacia de Santos.

"Em 2025, a Petrobras alcançou o melhor resultado dos últimos dez anos ao adicionar 1,7 bilhão de boe em reservas, atingindo um índice de reposição de reservas (IRR) de 175%, mesmo diante de uma produção recorde", destaca o documento.

A produção comercial de óleo e gás foi de 2,737 milhões de boe/d no quarto trimestre de 2025, alta de 19,6% ante o quarto trimestre de 2024, e queda de 1,1% contra a média dos três meses imediatamente anteriores.

A produção de petróleo foi de 2,504 milhões de barris por dia (bpd) de outubro a dezembro do ano passado, 19,8%% maior do que no quarto trimestre de 2024. Já em relação ao trimestre até setembro, a queda foi de 0,6%.

A produção de gás natural totalizou 577 mil boe/d, alta de 13,8% na comparação com um ano antes, e queda de 2,9% relação ao terceiro trimestre de 2025.

No pré-sal, foram produzidos 2,114 milhões de barris diários (boed) no quarto trimestre, alta de 20,1% ante o quarto trimestre de 2024 e variação negativa de 0,1% contra o terceiro trimestre do ano.