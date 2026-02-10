Em 2025, a Petrobras alcançou o melhor resultado dos últimos dez anosFernando Frazão/Agência Brasil
Petrobras: produção de óleo e gás sobe 18,6% no 4º tri, a 3,081 milhões de boed
Relatório foi entregue à Comissão de Valores Mobiliários
Petrobras: produção de óleo e gás sobe 18,6% no 4º tri, a 3,081 milhões de boed
Relatório foi entregue à Comissão de Valores Mobiliários
Lojistas têm até esta quarta para pedir autorização de funcionamento durante Carnaval
Medida é exigida para estabelecimentos em aeroportos, portos e estações
Ipea diz que mercado de trabalho pode absorver escala de trabalho 6x1
Impacto no custo atingiria menos de 1% em grandes setores
Rede de farmácias abre 35 oportunidades na Zona Norte do Rio
As vagas são para início imediato e contemplam cargos de subgerente farmacêutico e atendente de loja
Parceria com Senac RJ oferece vagas para 188 cursos gratuitos
Inscrições podem ser feitas pela plataforma Oportunidades Cariocas
Inspeção no BC sobre Master já foi feita e será enviada a relator, diz presidente do TCU
Corte de Contas não tem poder para eventual reversão da liquidação da instituição financeira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.