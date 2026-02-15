Só na cidade do Rio, o Carnaval deve atrair oito milhões de pessoas - Érica Martin

Só na cidade do Rio, o Carnaval deve atrair oito milhões de pessoasÉrica Martin

Publicado 15/02/2026 05:00

O Carnaval de 2026 deve movimentar cerca de R$ 5,9 bilhões no Rio de Janeiro, de acordo com estimativas do "Carnaval de Dados", divulgado pela prefeitura. Além do turismo, a comemoração promete aquecer outros setores da economia. Somente na Cidade Maravilhosa, a festa deve atrair cerca de oito milhões de pessoas.

O período analisado vai do pré-Carnaval, iniciado em 17 de janeiro, até o encerramento oficial da festa, em 22 de fevereiro, domingo após o Sábado das Campeãs.

Outro destaque do levantamento é o retorno em arrecadação municipal nos dias de festa: em retorno econômico, o recolhimento de ISS proveniente de serviços ligados direta ou indiretamente ao Carnaval gira em torno de R$ 240 milhões. Apenas os setores de turismo e eventos respondem por mais de R$ 47 milhões dessa arrecadação no mês da festa.

"O Carnaval do Rio prova todo ano por que é o maior espetáculo da Terra. Nossas escolas de samba e os blocos colocam milhões de pessoas nas ruas para celebrar, transformando a cidade numa grande festa a céu aberto. É uma energia que contagia moradores e visitantes, que mostra a força da nossa cultura e projeta o Rio e o Brasil para o mundo inteiro. E, principalmente, é uma festa que põe dinheiro circulando, movimenta o comércio, o turismo, os serviços. Toda a economia da cidade ganha", disse o prefeito Eduardo Paes.

A Prefeitura aplica anualmente cerca de R$ 100 milhões no Carnaval, incluindo incentivos culturais às escolas de samba — Grupo Especial, Série Ouro, Escolas Mirins e desfiles da Intendente Magalhães — além da operação do evento e da manutenção do Sambódromo.

A Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur) estima que oito milhões de pessoas são esperadas no Carnaval de rua da cidade. Aldo Gonçalves, presidente do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), reforça a importância da comemoração para o comércio.

Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio Arquivo pessoal

"O Carnaval desempenha papel estratégico no fortalecimento da economia, especialmente para o comércio e serviços relacionados com lazer, entretenimento, hospedagem, alimentação, transportes e outros, que vê nesse período uma das oportunidades de crescimento, pois movimenta uma ampla cadeia produtiva que vai muito além dos dias de festa", observa.

"O período carnavalesco também é responsável por uma expressiva geração de empregos temporários. A produção de fantasias, organização de blocos, montagem de infraestrutura e logística de eventos emprega milhares de pessoas em diversas áreas."

Os lojistas da cidade do Rio esperam um aumento de 5% nas vendas para o Carnaval em relação ao mesmo período do ano passado, segundo pesquisa do CDLRio e do SindilojasRio, que ouviu 150 comerciantes entre os dias 19 e 23 de janeiro.

Bruno Gorodicht, cofundador e sócio-executivo do Grupo Impettus — responsável pelas marcas Espetto Carioca, Mané, Buteco Seu Rufino, Momento Bendito e Sirène —, destaca que, no fim de semana de Carnaval, as vendas registram aumento médio de 11%.

Bruno Gorodicht, co-founder e sócio executivo do Grupo Impettus Arquivo pessoal

"As comidas que mais vendem são proteínas e petiscos, enquanto a bebida mais procurada é a cerveja, tanto em garrafas de 600 ml quanto na long neck", indica. Bruno também conta que, apesar do ticket médio diminuir em torno de 5%, o giro de clientes na loja é maior. "A expectativa de faturamento para este Carnaval é de 15% a mais do que a registrada em finais de semana comuns."

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (Sedeics), mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Preços mais caros em 10 anos

Apesar da animação dos foliões para curtir o Carnaval, a comemoração também promete pesar no bolso. De acordo com pesquisa da Rico, plataforma de investimentos e serviços financeiros do Grupo XP Inc., os itens consumidos durante as festas subiram cerca de 14% acima da inflação média de bens e serviços do país nos últimos 10 anos.

Entre os itens estão a cerveja e outras bebidas alcoólicas, que ficaram bem mais caras ao longo dos últimos anos. O produto acumulou alta de 58,18% no período analisado. Já outras bebidas alcoólicas, como destilados e coquetéis prontos, registraram inflação de 80,76%, a maior entre os itens analisados.

O vinho, por sua vez, teve a menor inflação no período, com alta de 23,64% nos últimos seis anos, já que passou a integrar o IPCA apenas a partir de 2020. Itens de fantasia também registraram alta nos preços, com as bijuterias acumulando inflação de 61,76% em 10 anos e de 57,84% em seis anos.

Já os bilhetes aéreos acumulam alta de 74,23% em 10 anos e de 48,64% em seis anos, enquanto as passagens de ônibus interestaduais subiram 54,91% em 10 anos. Fatores como o preço dos combustíveis, o câmbio, a demanda e os ajustes na oferta ajudam a explicar essas variações expressivas.

Segundo dados divulgados pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), mais pessoas visitarão o Rio de Janeiro entre 13 e 18 de fevereiro, com aumento de 9% na compra de bilhetes aéreos internacionais. O avanço acompanha a tendência nacional, que registra alta de 21% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Hotéis no Rio

A hotelaria também será impulsionada pelo período. O presidente do HotéisRio, Alfredo Lopes, afirma que o Carnaval é a principal festa do Rio de Janeiro devido ao maior tempo de estadia em comparação com o Réveillon, por exemplo.

Presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes Reprodução

"Essa maior permanência resulta em hotéis cheios e bons resultados para a cadeia do turismo — bares, restaurantes e shoppings —, com benefícios para a arrecadação da cidade", destaca.

A segunda prévia da pesquisa realizada pelo HotéisRio aponta que o período de 14 a 17 de fevereiro está com média de 83,70% de ocupação:



"Nossa expectativa, no entanto, é superar o ano passado, e com certeza vamos ter um crescimento dos turistas internacionais", assegura. "O aumento de visitantes contribui positivamente para a taxa de ocupação, especialmente em períodos específicos, como o Carnaval, e possui reflexos na diária média, que apresenta evolução, porém de forma mais contida, pressionada por custos operacionais e pela competitividade do mercado."

Lopes afirma que a festividade também tem impacto na geração de postos de trabalho, sendo o setor hoteleiro um dos principais empregadores da cidade. "Na alta temporada, a hotelaria se destaca pela flexibilidade e sazonalidade, com quase 12% dos vínculos com colaboradores em contratos temporários, estratégia fundamental para absorver o crescimento da demanda."

"Saara é o maior polo de Carnaval do mundo"

Para quem busca itens de Carnaval a preços mais acessíveis, a Saara, o maior complexo comercial a céu aberto do Rio de Janeiro, é um dos principais destinos. Segundo o presidente do Polo Saara, André Haddad, a festividade é a mais importante do ano para o comércio local.

Presidente do Polo Saara, André Haddad Arquivo pessoal

"O Carnaval é a melhor data da agenda de eventos para a Saara. Nessa época, todas as lojas se preparam para receber os milhares de foliões que chegam atrás de novidades. A Saara se transforma em uma apoteose. As vitrines e interior das lojas ficam totalmente temáticas", informa.

O sucesso nas vendas, segundo ele, se distingue de outras datas pela menor competitividade. "Somos imbatíveis no Carnaval, pois é um período de demanda em que não possuímos concorrência com nenhum outro polo comercial, ou shopping."

Haddad ressalta que fantasias, maquiagens e adereços são os itens mais procurados. Apesar do ticket médio ser mais baixo, o presidente do polo afirma que a rotatividade de clientes "está maior devido ao crescimento de turistas no Rio de Janeiro, principalmente estrangeiros".



"A Saara é o maior polo de Carnaval do mundo. Aqui temos desde estabelecimentos que fornecem no atacado para grandes escolas de samba e blocos, até varejistas que atendem diretamente os foliões. A Saara impacta diretamente o Carnaval do Rio de Janeiro", enfatiza.

