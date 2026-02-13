Banco Central vai investigar o incidente de segurança no AgibankDivulgação
BC informa ocorrência de incidente de segurança com dados de clientes do Agibank
Falhas permitiram acesso a chaves Pix dos correntistas
Contrata+Brasil abre mercado para quase 180 mil MEIs em escolas públicas do Rio de Janeiro
Microempreendedores precisam estar cadastrados na plataforma
Ambulantes que se formalizaram como MEI crescem 45% em 2 anos
No Rio de Janeiro, o aumento foi de 54%
Senac RJ lança curso Design de Marca e Identidade Visual
Aulas têm como foco inovação e uso profissional de IA
Estado encerra 2025 com crescimento de 10,8% no volume de serviços de turismo, diz IFec RJ
No cenário nacional, o ritmo de expansão foi mais moderado
Instituto lança projeto com 2.640 vagas gratuitas em audiovisual no Rio
Iniciativa oferece 1.280 horas de formação prática nas comunidades de Rio das Pedras e Rocinha
