Aumento da alíquota do ICMS sobre diesel teve impacto no valor do frete - Severino Silva / Agência O DIA

Publicado 13/02/2026 19:53 | Atualizado 13/02/2026 19:54

De acordo com dados da última análise do Índice de Frete Rodoviário da Edenred (IFR), com base em dados exclusivos da plataforma Repom, o preço médio do frete por quilômetro rodado fechou janeiro de 2026 a R$ 7,61 no País, o que representa uma alta de 2,28% ante dezembro de 2025, a terceira mensal seguida.

O movimento de alta observado no início do ano reflete, principalmente, o aumento do ICMS que compõe o preço dos combustíveis nas bombas. Apesar do anúncio da redução do preço-base praticado pela Petrobras junto às distribuidoras em janeiro, o impacto tributário prevaleceu e impediu que a queda fosse percebida nos postos de abastecimento. Esse cenário contribuiu para a manutenção da pressão sobre os custos do transporte e sobre o valor do frete.

O comportamento do diesel ao longo do mês reforça esse contexto. De acordo com o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), os preços médios nacionais apresentaram leve alta em janeiro na comparação com dezembro, com o tipo comum avançando 0,97%, sendo negociado pelo preço médio de R$ 6,25, enquanto o diesel S-10 registrou aumento de 0,80%, sendo comercializado, em média, a R$ 6,27.

“A entrada em vigor da nova tabela do piso mínimo, publicada no dia 20 de janeiro, com reajuste superior a 3% e ajustes na metodologia de cálculo dos valores mínimos foi mais um fator que pesou. Como a medida passou a valer apenas na segunda quinzena do mês, seu impacto ainda foi parcial em janeiro, mas deve seguir pressionando o preço do frete a partir de janeiro” analisa Vinicios Fernandes, diretor da Edenred Repom.

O IFR é um índice do preço médio do frete e sua composição é levantada com base nos dados exclusivos das 8 milhões de transações anuais de frete e vale-pedágio administradas pela Edenred Repom.