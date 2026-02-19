Gasolina foi mais vantajosa que etanol para quem pegou a estrada no Carnaval, aponta levantamento - Armando Paiva

Publicado 19/02/2026 21:26

Motoristas que viajaram de carro no Carnaval gastaram, em média, R$ 354,75 para encher o tanque com gasolina, considerando a capacidade média de 55 litros dos veículos de passeio no país. Já quem optou pelo etanol desembolsou cerca de R$ 262,35. Os dados são do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), que monitora as transações realizadas em postos de combustíveis.

O levantamento aponta que o litro da gasolina foi encontrado a R$ 6,45, valor 0,62% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. O etanol, por sua vez, teve preço médio de R$ 4,77, alta de 5,76% na mesma comparação.

Com o biocombustível mais caro, a gasolina acabou se tornando a alternativa mais vantajosa financeiramente para quem completou o tanque para viajar no feriado prolongado. Apesar disso, a empresa destaca que o etanol emite menos poluentes e segue sendo a opção mais sustentável do ponto de vista ambiental.

Uma enquete realizada pela Edenred nas redes sociais mostrou que 41% dos participantes pretendiam pegar a estrada no Carnaval. Entre eles, 18% planejavam percorrer mais de 200 quilômetros até o destino, 12% entre 100 e 200 quilômetros e 11% até 100 quilômetros.

Para os caminhoneiros, o custo médio para completar o tanque com diesel comum — considerando a capacidade média de 540 litros — foi de R$ 3.364,20, com o litro a R$ 6,23, queda de 4,45% em relação ao mesmo período de 2025. Já o diesel S-10 teve preço médio de R$ 6,26, recuo de 5,15%, o que resultou em gasto de aproximadamente R$ 3.380,40 para abastecer.

O IPTL é elaborado com base nos abastecimentos realizados em 21 mil postos credenciados e reúne dados de mais de 1 milhão de veículos administrados pela Edenred Ticket Log, com média de 55 transações por segundo. Segundo a empresa, a metodologia garante um retrato preciso da variação dos preços dos combustíveis no país.