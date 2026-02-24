Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul Andressa Anholete/ Agência Senado
A aprovação ocorreu de forma simbólica e em duas fases, uma entre senadores e outra entre deputados. O colegiado só poderia aprovar ou rejeitar o texto do acordo, sem alterações.
Após a aprovação, o texto deve ser convertido em Projeto de Decreto Legislativo (PDL) sob autoria da Representação Brasileira no Parlasul. A matéria é então encaminhada para a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados.
De acordo com fontes que acompanham as discussões, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), tem indicado que vai levar o texto para votação diretamente ao plenário, sem a apreciação em demais comissões.
